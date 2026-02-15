LIVE Skeleton Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | Fumagalli Bagnis ci provano per il podio! Aspettiamo Gran Bretagna e Germania

Fumagalli e Bagnis tentano di salire sul podio durante la gara di skeleton a coppie delle Olimpiadi, dopo che Flock ha sbagliato la partenza e rischia una penalità pesante per l’Austria. La competizione si sta rivelando più combattuta del previsto, con Gran Bretagna e Germania che restano in agguato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.11 SBAGLIA LA PARTENZA FLOCK! Clamoroso, ci sarà una penalità importante per l'Austria! 19.10 Adesso c'è l'Austria con la regina dello skeleton femminile, Flock, in coppia con Maier. 19.08 Chen perde terreno ma è Zhao che ha fatto la differenza! 11 centesimi di vantaggio dei cinesi, l'Italia scende al secondo posto provvisorio. Totale di 1:59.93 per la Cina che è la prima nazionale a scendere sotto i due minuti. 19.07 Si abbassa la differenza dopo la partenza di Chen! 13 centesimi di vantaggio sull'Italia. 19.06 Grande gara della ventitreenne che chiude la sua discesa con 0. 18.51 Si riprende dopo una brutta partenza la statunitense e migliora il tempo della cinese di 19 centesimi.