Fumagalli e Bagnis partono come outsider per una medaglia nella gara di skeleton doppio misto ai Giochi di Milano Cortina, causando sorpresa tra gli appassionati. La coppia italiana si prepara a sfidare le favorite, come Gran Bretagna e Germania, in una gara che promette emozioni intense. La competizione si svolge su una pista lunga e tecnica, con le prime run già in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 Buongiorno amici di OA Sport, questa la startlist ufficiale della gara di skeleton doppio misto, con ben due coppie azzurre presenti: 1 – AndzaneIndriksons LAT 2 -ChannellBrusic CAN 3 – JohansenVestergaard Johansen DEN 4 – CurtisBarefoot USA 5 – LiangLin CHN 6 – MargaglioGaspari ITA 7 – RoFlorian USA 8 – HongJung KOR 9 – FumagalliBagnis ITA 10 – ZhaoChen CHN 11 – FlockMaier AUT 12 – TarbitWyatt GBR 13 – KreherJungk GER 14 – Pfeifer Grotheer GER 15 – SteockerWeston GBR Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli/Bagnis outsider per una medaglia, Gran Bretagna favorita insieme alla Germania LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Italia outsider per una medaglia Il team italiano di skeleton ha deciso di partecipare alla gara mista a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina, ma si trova in una posizione sfavorita. Skeleton, Bagnis/Fumagalli sul podio a St. Moritz nella gara mista e argento europeo!