Stasera si disputa l'ultima partita della regular season di Serie C1 di calcio a 5. La capolista, Cortenuova, riceve la Toringhese in un match che potrebbe decidere le sorti della classifica. La partita si svolge alle 21 e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con la capolista che cerca di consolidare il primo posto.

Terzultima giornata stasera della regular season nel campionato di Serie C1, che vedrà la Vigor Fucecchio impegnata alle 21.30 al Pala Isolotto contro il Midland, che all’andata si arreso soltanto 5-3 al palazzetto di Fucecchio. Trasferta ostica quindi, anche se i fiorentini stazionano ai margini della zona play-out con 15 punti di ritardo dai ragazzi di coach Perretta. Tra le mura amiche hanno infatti comunque vinto sei delle undici partite disputate, due delle quali contro squadre di alta classifica come Città di Massa e Virtus Poggibonsi, subito alle spalle dei vigoriani. Capitan Frediani e compagni dovranno quindi scendere in campo con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Cortenuova, serve un’impresa. La capolista riceve la Toringhese

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