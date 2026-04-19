Alcuni commercianti affermano che ogni volta che il Ponte di Mezzo viene chiuso, subiscono una riduzione del 20-25% degli incassi. Questa situazione si ripete con frequenza e provoca conseguenze dirette sulle attività commerciali situate nella zona. La questione del traffico e delle chiusure temporanee del ponte continua a suscitare preoccupazioni tra i negozianti locali, che temono ripercussioni economiche significative.

di Mario Ferrari "Ogni volta che Ponte di Mezzo viene chiuso noi negozianti perdiamo il 20-25% degli incassi". È questo l’allarme che arriva da Fabrizio Di Sabatino, commerciante di largo Ciro Menotti e presidente di Confesercenti Pisa e del Centro commerciale naturale (Ccn) da poco costituito nel cuore del centro storico cittadino, riguardo alla proposta lanciata sabato sulle colonne de La Nazione dal sindaco Michele Conti di rendere completamente pedonale Ponte di Mezzo nei fine settimana, dal sabato pomeriggio fino alla sera di domenica. Una proposta che nelle speranze dell’amministrazione comunale verrebbe realizzata entro il 2027, ma che fa storcere non poco il naso all’associazione di categoria, che vede sia un potenziale rischio per gli incassi dei propri associati sia per il traffico cittadino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è chi dice no: "Con Ponte chiuso perdiamo incassi"

The Fastest Path to SUCCESS | Learn These Key Skills Today

Notizie correlate

Leggi anche: Carnevali furioso sul caso Audero: «Curva chiusa? Mi fa incazzare, per colpa di un deficiente perdiamo incassi e spettacolo»

Ponte chiuso, traffico sotto controllo. C’è chi lascia l’auto e usa la bici. Code in zona ospedale e Borgo AddaSecondo giorno con il ponte sull’Adda inibito al passaggio dei veicoli, ma il caos sembra restare contenuto.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: C’è chi dice no: Con Ponte chiuso perdiamo incassi; Ponte Teste Mozze. Apertura al pubblico; Palermo, riemerge dai sotterranei il Ponte delle Teste mozze; Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi.

Ponte Sente, Greco: «Riapertura parziale, con semafori e sensori, è possibile se c’è volontà»«Per qualche giorno il ponte Sente è tornato percorribile, ma solo clandestinamente, perché qualcuno ha rimosso le barriere di cemento […] ... ecoaltomolise.net

SI RIBALTA CON L'AUTO SUL PONTE DI BOZZANO. SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO. UN FERITO facebook