Carnevali furioso sul caso Audero | Curva chiusa? Mi fa incazzare per colpa di un deficiente perdiamo incassi e spettacolo

Carnevali si infuria per la decisione di chiudere la curva. L’amministratore delegato del Sassuolo non nasconde la sua rabbia: “Mi fa incazzare, per colpa di un deficiente perdiamo incassi e spettacolo”. Il caso riguarda i gravi incidenti di Cremonese-Inter, che hanno portato alla chiusura di uno dei settori dello stadio, e Carnevali critica duramente questa scelta, sottolineando come danneggi sia le casse del club sia l’esperienza dei tifosi.

Inter News 24 Carnevali, AD del Sassuolo, ha preso posizione dopo i gravi fatti di Cremonese Inter: le dichiarazioni del dirigente. L'eco della follia di Cremona arriva fino a Reggio Emilia, dove il clima si fa rovente in vista della prossima sfida di campionato tra Sassuolo e Inter. Con i nerazzurri saldi a 55 punti, la trasferta del Mapei Stadium rischia di giocarsi in un silenzio surreale. Giovanni Carnevali, AD neroverde, non ha usato giri di parole ai microfoni di Gian Luca Rossi per esprimere tutto il suo disappunto sulla possibile chiusura del settore ospiti.

