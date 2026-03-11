Il ponte sull’Adda rimane chiuso al traffico per il secondo giorno, ma il flusso di veicoli si mantiene sotto controllo. Alcuni automobilisti scelgono di lasciare l’auto e spostarsi in bicicletta, mentre ci sono code in prossimità dell’ospedale e di Borgo Adda. La situazione sulla strada continua a essere monitorata.

Secondo giorno con il ponte sull’Adda inibito al passaggio dei veicoli, ma il caos sembra restare contenuto. Dopo una prima giornata trascorsa senza criticità, anche ieri la situazione del traffico in città è rimasta sotto controllo, pur con qualche rallentamento nelle ore di punta, in particolar modo all’uscita di corso Adda. Fin dal primo mattino il flusso dei veicoli sulle principali arterie alternative non ha registrato situazioni di forte congestione. Qualche rallentamento è stato segnalato soprattutto vicino all’ospedale e lungo via Borgo Adda, dove l’inversione del senso di marcia ha modificato le abitudini di molti conducenti. Tra i cittadini incontrati nelle vicinanze del ponte le impressioni sono diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte chiuso, traffico sotto controllo. C’è chi lascia l’auto e usa la bici. Code in zona ospedale e Borgo Adda

