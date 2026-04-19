Cavalletti si allarga l'inchiesta sul gruppo | dopo i furti di energia indagini per riciclaggio

Le autorità hanno ampliato le indagini riguardanti il gruppo Cavalletti, che fino a ora aveva visto coinvolti arresti legati al furto di energia. Ora si stanno analizzando anche possibili attività di riciclaggio di denaro, con ulteriori verifiche in corso. La procura sta esaminando i collegamenti tra le operazioni illegali e i movimenti finanziari del gruppo. Le indagini si concentrano sulla provenienza e sulla gestione del denaro sospetto.

Dopo gli arresti per furto di energia, l’indagine sul gruppo Cavalletti si allarga al possibile riciclaggio. Sospetti sulla scalata dell'imprenditore Christian Delle Fave.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Dopo l'inchiesta AGI, si muove la procura di Trieste: ipotesi riciclaggio sulla Triestina calcio

Leggi anche: Bimbo morto dopo trapianto di cuore, l’inchiesta a Napoli si allarga: sono 7 gli indagati

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Roma, bar Cavalletti: tre arresti e sei denunce. Chiusi 10 locali. Le indagini si allargano a Ricci e Buono come il pane; Pasticceria Cavalletti, furto di elettricità e truffa: il caso si allarga. Maxiblitz in altri 10 negozi; Roma, blitz da Cavalletti e Ricci: arresti per furto di energia elettrica, 10 locali chiusi e multa di 272 mila euro; Roma, spunta una nuova lista stupri: ?scoperti tre nomi di ragazze su di un tablet al liceo Farnesina.

Cavalletti e le nuove indagini, spunta l'ipotesi riciclaggio a Roma: accertamenti su un'evasione per diversi milioniRiciclaggio, evasione fiscale per milioni di euro, truffa e furto. La maxi inchiesta sullo storico marchio di pasticceria si allarga ancora: gli investigatori stanno seguendo il flusso di ... ilmessaggero.it

Pasticceria Cavalletti, furto di elettricità e truffa: il caso si allarga. Maxiblitz in altri 10 negoziPer strada le persone, che più di una volta si sono trovate ad acquistare il celebre millefoglie per il pranzo della domenica o per la ricorrenza di turno, si ... ilmessaggero.it

Nuove indagini su Cavalletti, spunta l'ipotesi riciclaggio a Roma: accertamenti su un'evasione per diversi milioni - facebook.com facebook

Cavalletti, i racconti dei dipendenti dopo gli arresti: “Anche Carminati tra i clienti” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com