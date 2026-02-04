Dopo l' inchiesta AGI si muove la procura di Trieste | ipotesi riciclaggio sulla Triestina calcio

Da agi.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'inchiesta di AGI, la procura di Trieste ha aperto un'indagine sul riciclaggio legato alla Triestina calcio. Quindici persone sono finite nel mirino, tra cui l'imprenditore Simone Giacomini e Antonio Scaramuzzino, già indagati a Roma. La procura sta cercando di fare luce su eventuali operazioni illecite legate alla società sportiva, mentre le indagini continuano a ritmo serrato.

AGI - Dopo l'inchiesta di AGI si muove anche la  procura di Trieste.  Riciclaggio: è questa l'ipotesi di reato contestata a  15 indagati, tra cui ci sono anche l'imprenditore  Simone Giacomini  e  Antonio Scaramuzzino, già indagati a Roma. La  Triestina, nel 2023, è al centro di  flussi finanziari considerati sospetti  dagli inquirenti. I  finanziamenti  utilizzati per sostenere la squadra giuliana – secondo gli investigatori della  Guardia di Finanza  – sono stati ottenuti attraverso diverse  società di comodo  con fondi provenienti da  Banca Progetto  per un totale di circa  16 milioni di euro  e “richiesti per finalità mai realizzate”. 🔗 Leggi su Agi.it

dopo l inchiesta agi si muove la procura di trieste ipotesi riciclaggio sulla triestina calcio

© Agi.it - Dopo l'inchiesta AGI, si muove la procura di Trieste: ipotesi riciclaggio sulla Triestina calcio

Approfondimenti su Triestina Calcio

Dopo l'inchiesta di AGI, nuova bufera nel mondo del calcio

L'Ancona Calcio scarica l'imprenditore Di Paolo, dopo l'inchiesta di AGI sui finanziamenti...

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Triestina Calcio

Argomenti discussi: Crans: quarto indagato per l'incendio, è il capo di sicurezza del Comune; Incendio al ‘Le Constellation’: terzo indagato, è un ex responsabile della sicurezza comunale; Svizzera dice sì all'assistenza giudiziaria italiana; A Niscemi si torna a scuola con il sostegno degli psicologi.

Frana Niscemi: sindaco, inchiesta? Noi parte lesa per ritardiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Terrorismo: indagine Genova partita dopo attentato 7 ottobre(AGI) - Genova, 27 dic. - L’indagine degli inquirenti genovesi che ha 9 indagati per terrorismo e finanziamento ad Hamas è partita dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 in territorio ... agi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.