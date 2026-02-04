Dopo l' inchiesta AGI si muove la procura di Trieste | ipotesi riciclaggio sulla Triestina calcio

Dopo l'inchiesta di AGI, la procura di Trieste ha aperto un'indagine sul riciclaggio legato alla Triestina calcio. Quindici persone sono finite nel mirino, tra cui l'imprenditore Simone Giacomini e Antonio Scaramuzzino, già indagati a Roma. La procura sta cercando di fare luce su eventuali operazioni illecite legate alla società sportiva, mentre le indagini continuano a ritmo serrato.

AGI - Dopo l'inchiesta di AGI si muove anche la procura di Trieste. Riciclaggio: è questa l'ipotesi di reato contestata a 15 indagati, tra cui ci sono anche l'imprenditore Simone Giacomini e Antonio Scaramuzzino, già indagati a Roma. La Triestina, nel 2023, è al centro di flussi finanziari considerati sospetti dagli inquirenti. I finanziamenti utilizzati per sostenere la squadra giuliana – secondo gli investigatori della Guardia di Finanza – sono stati ottenuti attraverso diverse società di comodo con fondi provenienti da Banca Progetto per un totale di circa 16 milioni di euro e “richiesti per finalità mai realizzate”. 🔗 Leggi su Agi.it

