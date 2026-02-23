Bimbo morto dopo trapianto di cuore l’inchiesta a Napoli si allarga | sono 7 gli indagati

Un bambino deceduto dopo un trapianto di cuore a Napoli ha portato all’iscrizione di sette persone nel registro degli indagati. La causa sembra essere legata a possibili errori o negligenze durante l’intervento presso l'ospedale Monaldi. Tra gli indagati figura ora anche una dirigente medica dell’istituto, che si occupava del caso. L’indagine si sta concentrando sui dettagli clinici e sulle procedure seguite durante il trapianto. La vicenda continua a suscitare attenzione tra i cittadini e le famiglie.

Sale a 7 il numero degli indagati per la morte del piccolo Domenico. Una dirigente medica dell’ospedale Monaldi, dove il bambino è deceduto domenica mattina, si aggiunge ai 6 che avevano già ricevuto l’avviso di garanzia si è aggiunta una dirigente medica dell’ospedale Monaldi. Per tutti la procura di Napoli ha riformulato il reato in omicidio colposo. Il legale: “Da Monaldi cartella clinica incompleta “. “Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato”, aveva denunciato domenica Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, spiegando inoltre che “le varie fasi sono descritte cronologicamente ma manca il minutaggio preciso, che sarebbe necessario per comprendere il succedersi degli eventi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bambino col cuore bruciato, si allarga l'inchiesta con nuovi indagati per il trapianto fallito al MonaldiUn bambino ha subito un trapianto di cuore danneggiato, causando il fallimento dell’intervento all’ospedale Monaldi di Napoli.

Cuore "bruciato", la mamma del bimbo (in coma): «Il trapianto si può fare, ora è primo nella lista in Italia». Si allarga l'inchiestaLa mamma del bambino di 2 anni e 4 mesi, ricoverato in coma all’ospedale Monaldi di Napoli, ha annunciato che il suo cuore “bruciato” può essere sostituito con un trapianto, ora il piccolo è il primo in Italia nella lista dei pazienti in attesa.

Bimbo morto dopo il trapianto, il chirurgo lavorò a lungo al Sant'OrsolaSfiora l'Emilia Romagna l'indagine sulla morte a Napoli del piccolo Domenico, il bimbo di due anni deceduto per le conseguenze di un trapianto di cuore. Come riporta Repubblica, tra i sei indagati del ... rainews.it

La mamma di Domenico, morto a 2 anni dopo il trapianto: Se me lo tenevo a casa, oggi stava quaPatrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: Me lo sentivo che non dovevo portarlo ... fanpage.it

