Strada statale 121 lavori in corso fino al 30 maggio allo svincolo di Paternò
"Sulla strada statale 121 "Catanese", in direzione Catania-Palermo, in corrispondenza dello svincolo di uscita dalla città di Paternò (km 17), sono in corso i lavori per il prolungamento della rete ferroviaria". Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che gli interventi rendono necessaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Misterbianco, in gara i lavori sulla rampa della statale 121 Paternò-CataniaLa struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico ha finanziato a Misterbianco i lavori sulla rampa di uscita dalla strada statale 121...
Lavori sulla Strada degli scrittori, chiusure temporanee allo svincolo di Caltanissetta Sud: ecco come muoversiInterventi per la posa del tappeto di usura nell’ambito dell’ammodernamento dell’itinerario Agrigento–A19.
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Catania, in gara i lavori per la rampa della Strada statale 121CATANIA – Vanno in gara i lavori di messa in sicurezza della rampa di uscita dalla strada statale 121 Paternò-Catania, nel territorio di Misterbianco, chiusa dal dicembre 2020 a causa di un cedimento ... livesicilia.it
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