I cavalieri del piano Abruzzo si preparano a chiudere la regular season con la diciassettesima vittoria. La squadra affronterà una trasferta in un’altra località vicina, mentre si aspetta di ricevere aggiornamenti sulla partita che si terrà a pochi chilometri di distanza. I risultati di entrambe le gare saranno determinanti per il proseguimento della stagione.

Chiudere la "regular season", centrando la diciassettesima vittoria stagionale, sperando nel frattempo che dalla gara che si giocherà a pochi chilometri di distanza arrivino notizie positiva. Questo l’obiettivo con cui i Cavalieri Union affronteranno la Polisportiva Paganica, nell’incontro valido per l’ultimo turno del campionato di Serie A di rugby che andrà in scena alle 15,30 di oggi in Abruzzo. Allo stadio "Enrico Iovenitti", per la precisione. E per curiosità, il Civitavecchia principale avversario dei Cavalieri giocherà allo stadio "Tommaso Fattori" contro L’Aquila, che si trova e meno di dieci chilometri di distanza dall’impianto nel quale saranno impegnati gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cavalieri, piano Abruzzo. Tuttineri: doppia trasferta

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