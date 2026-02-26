Catania doppia trasferta decisiva | prima Salernitana poi Benevento
Il calendario mette il Catania di fronte a novanta minuti alla volta che pesano come macigni. Prima la trasferta di domenica 1° marzo alle 14.30 contro la Salernitana allo Stadio Arechi, poi, a stretto giro, un altro confronto lontano da casa contro il Benevento Calcio. Due appuntamenti consecutivi che rappresentano uno snodo cruciale della stagione, capaci di incidere in maniera determinante sugli equilibri del campionato. In vista della gara valida per la 29ª giornata di Serie C, il Prefetto della Provincia di Salerno ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Sicilia. Una misura che impedirà ai sostenitori rossazzurri di seguire la squadra in una delle partite più delicate dell'anno, privando il Catania del supporto diretto del proprio pubblico in uno stadio tradizionalmente caldo.
