Turismo in Abruzzo D’Amario | Crescita a doppia cifra anche senza le locazioni

Da chietitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottosegretario regionale al Turismo ha dichiarato che la regione Abruzzo registra una crescita a doppia cifra anche in assenza delle locazioni turistiche. La sua affermazione arriva come risposta alle critiche rivolte ai dati sull’affluenza turistica prevista per il 2024 e il 2025. La crescita, secondo quanto riferito, riguarda tutte le aree della regione, indipendentemente dal settore delle locazioni turistiche.

“Anche senza le locazioni turistiche l’Abruzzo cresce a doppia cifra”. Lo afferma il sottosegretario regionale al Turismo, Daniele D’Amario, replicando alle critiche mosse sui dati dell’affluenza 20242025.“Disaggregando il dato complessivo – spiega – emerge che nel 2025 rispetto al 2024 gli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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