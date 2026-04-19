Cavalier Francesco Piazza Io innamorato della scuola fra tecnologia e solidi valori

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, sarà consegnato il Cavalierato della Repubblica a Francesco Piazza. Il riconoscimento gli verrà consegnato in Prefettura, in riconoscimento della sua dedizione e passione per il mondo della scuola, tra innovazione tecnologica e valori solidi. La cerimonia si svolge nel giorno in cui si celebra la nascita della Repubblica italiana.

Dedizione e amore per la scuola, Francesco Piazza riceve il Cavalierato della Repubblica. Il conferimento del titolo avverrà il 2 giugno in Prefettura, festa della Repubblica. E così, nel Sud Milano, si allunga la lista dei cittadini meritevoli: dopo lo storico parrucchiere di Vizzolo Predabissi Gaetano Buson e l’infaticabile volontario della Croce Bianca di Melegnano Umberto Lomi, il titolo conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ora attribuito a un maestro della primaria di Colturano, residente a Cerro al Lambro. Classe 1976, nato a Catania, Francesco Piazza si è trasferito a Milano quando aveva poco più che 18 anni, con in tasca un diploma d’istituto magistrale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cavalier Francesco Piazza. Io, innamorato della scuola fra tecnologia e solidi valori Notizie correlate L'Udc cresce in Sicilia: "Valori solidi e candidature di qualità per le amministrative"L’Udc continua a crescere in Sicilia con un lavoro costante e capillare sul territorio, portando avanti un’idea di politica fondata su valori chiari,... Addio a Romeo Ciacchini, lutto nell’Anpi: "Compagno di solidi e indiscutibili valori"Se n’è andato a 76 anni lasciando il segno di un grande impegno per la libertà e la democrazia.