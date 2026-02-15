L' Udc cresce in Sicilia | Valori solidi e candidature di qualità per le amministrative

L’Udc registra un aumento di consensi in Sicilia, perché ha rafforzato la presenza nei quartieri e nelle città più grandi dell’isola. La crescita si deve anche alla scelta di candidati credibili e vicini alle esigenze dei cittadini, che hanno ottenuto il sostegno di molti elettori del centrodestra. In alcune zone, il partito ha già presentato oltre dieci candidature alle prossime amministrative, puntando su figure conosciute e apprezzate dalla comunità.

L'Udc continua a crescere in Sicilia con un lavoro costante e capillare sul territorio, portando avanti un'idea di politica fondata su valori chiari, responsabilità e coerenza. Un impegno quotidiano che mira a rappresentare al meglio le istanze dei siciliani e a offrire una proposta credibile, seria e competente. In vista delle prossime elezioni amministrative, il partito sta selezionando con grande attenzione candidati preparati, affidabili e radicati nelle comunità locali. "Stiamo costruendo liste di qualità - dichiara Maurizio Lo Galbo, responsabile della formazione delle liste Udc in Sicilia - composte da donne e uomini che condividono i nostri ideali e che intendono mettere competenze ed esperienza al servizio dei territori".