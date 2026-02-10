Addio a Romeo Ciacchini lutto nell’Anpi | Compagno di solidi e indiscutibili valori

L’Anpi di Montopoli piange la scomparsa di Romeo Ciacchini, morto all’età di 76 anni. Era un uomo che aveva dedicato gran parte della sua vita alla difesa dei valori di libertà e democrazia. Domenica mattina, senza preavviso, si è spento lasciando un vuoto tra amici e familiari. La sezione

Se n’è andato a 76 anni lasciando il segno di un grande impegno per la libertà e la democrazia. L’ Anpi di Montopoli sezione "Serafino Soldani" si stringe attorno ai familiari di Romeo Ciacchini, un "compagno", venuto a mancare improvvisamente domenica mattina. "Difficile trovare le parole che ci colgono in un’improvvisa perdita. Difficile lasciare andare la tua persona, di un rigore e una purezza morale – si legge nella nota di Anpi – che avrebbe potuto mettersi in cattedra e fare lezione di antifascismo a questo tempo scuro. Ma la tua modestia, che non era assenza di pensiero, che ti faceva dire “Io ho detto la mia poi fate voi”, non si addiceva a cattedre ma a piazze e circoli: i luoghi del popolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Romeo Ciacchini, lutto nell’Anpi: "Compagno di solidi e indiscutibili valori" Approfondimenti su Romeo Ciacchini Numeri solidi per Brembo nell'esercizio 2025: oltre 3 miliardi di ricavi Brembo chiude il bilancio 2025 con numeri positivi, superando i 3 miliardi di ricavi. Città di Castello in lutto, è morto Giuseppe Valori Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Romeo Ciacchini Argomenti discussi: Addio a Romeo Ciacchini, lutto nell’Anpi: Compagno di solidi e indiscutibili valori. Addio a Romeo Ciacchini, lutto nell’Anpi: Compagno di solidi e indiscutibili valoriSe n’è andato a 76 anni lasciando il segno di un grande impegno per la libertà e la democrazia. L’Anpi di Montopoli sezione Serafino Soldani si stringe attorno ai familiari di Romeo Ciacchini, un ... lanazione.it ANPI Montopoli in Val d'Arno - Sez. "Serafino Soldani" si stringe attorno ai familiari del nostro Romeo Ciacchini, nostro compagno, morto improvvisamente ieri mattina, domenica 8 febbraio 2026. Difficile trovare le parole che ci colgono in un'improvvisa perdita. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.