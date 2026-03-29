Durante il fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli interforze nel centro storico durante la movida. Le operazioni hanno coinvolto diverse pattuglie e hanno portato a verifiche su persone e attività commerciali. Sono state identificate alcune irregolarità e sono state eseguite ispezioni in vari locali della zona. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per garantire la sicurezza pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio di Controllo Straordinario. Anche questo weekend la città di Catania è stata interessata da un servizio di controllo interforze, disposto dal Questore e coordinato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della movida nel centro storico. Il dispositivo ha visto l’impiego di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano (nell’operazione “Strade Sicure”), supportati dal X Reparto Mobile e dalla Polizia Scientifica, sotto la supervisione di un Ufficiale di pubblica sicurezza. Obiettivi e aree di intervento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, controlli Interforze nel Centro Storico durante la Movida: i risultati delle operazioni

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