Un giovane di 22 anni di Siracusa è stato denunciato a Catania per tentata truffa. Secondo le accuse, il ragazzo si presentava come vittima di danni alle auto e usava una caramella per simulare i danni, cercando di convincere le persone a dargli dei soldi. La polizia ha scoperto il trucco e lo ha fermato prima che potesse mettere in atto altri tentativi.

È scattata una denuncia per tentata truffa a Catania, dove un 22enne di Siracusa è stato smascherato mentre cercava di ingannare un automobilista, rivelatosi poi un poliziotto fuori servizio. L’uomo avrebbe simulato la rottura dello specchietto di un’auto per ottenere un risarcimento economico, ma il tentativo è stato scoperto e bloccato dalle forze dell’ordine. Il tentativo di truffa e la scoperta Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il poliziotto, libero dal servizio, stava percorrendo la circonvallazione di Catania a bordo della propria auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

22enne nei guai a Catania per truffa, così simulava danni alle auto con le caramelle

Un uomo di 35 anni proveniente da Caserta è stato denunciato dai carabinieri di Civitanova Marche per aver messo in atto una truffa, fingendosi un carabiniere.

