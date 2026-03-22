Mascalucia andava in giro con targhe irregolari | nei guai 55enne

Durante un servizio mattutino, le forze dell’ordine hanno controllato un veicolo sospetto a Mascalucia. Il conducente, un uomo di 55 anni, circolava con targhe irregolari. Dopo aver fermato il veicolo, è stato verificato che le targhe non erano in regola, portando al suo sequestro e a ulteriori accertamenti. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e veicolo sospetto. Durante un servizio mattutino finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno individuato, in via Regione Siciliana a Mascalucia, un SUV compatto con targhe apparentemente anomale. L’attenzione dei militari è stata attirata proprio dalle caratteristiche insolite delle targhe, che non sembravano conformi agli standard previsti. Verifiche e accertamenti sul posto. I militari hanno proceduto a fermare il veicolo in sicurezza, identificando il conducente come un 55enne residente a Camporotondo Etneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mascalucia, andava in giro con targhe irregolari: nei guai 55enne Articoli correlati Leggi anche: Auto con targhe estere irregolari: sequestri e denunce Lavoratori irregolari nel turismo. Frode fiscale, imprenditore nei guaiUn imprenditore di 53 anni, titolare di una ditta con sede a Potenza Picena, è stato denunciato perché ritenuto il responsabile di una frode fiscale...