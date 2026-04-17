A Castelvenere si svolgerà una serata di beneficenza dedicata alla raccolta di fondi per la piccola Filena, che necessita di un trattamento specialistico. L'evento è organizzato dalla comunità locale e si terrà domani sera. Durante la serata, sarà possibile partecipare a un'asta di beneficenza, con l’obiettivo di sostenere le spese mediche della bambina. La manifestazione coinvolge diversi volontari e cittadini del paese.

Domani, a partire dalle ore 19, la palestra comunale aprirà le porte per partecipare alle battute dell’asta e acquistare gli oltre 50 premi donati ai promotori dell’iniziativa. L’evento gode del patrocinio del Comune ed è organizzato dall’associazione Aps “San Tommaso”, in collaborazione con le altre associazioni operanti sul territorio. “Mi auguro che saremo in tanti – commenta il sindaco Alessandro Di Santo – non solo per incrementare la raccolta fondi ma anche perché sarà un momento di inclusione e di socializzazione per la comunità”. “La speranza – aggiunge Giuliana Ricciardi dell’associazione San Tommaso – è quella di poter contribuire a realizzare un sogno per Filena e per i suoi genitori che saranno presenti all’iniziativa”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Castelvenere, asta di beneficenza per la piccola Filena: la comunità si mobilita

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