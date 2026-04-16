Euganea bellezza | visita al Castello del Catajo

Domenica 26 aprile 2026, il Castello del Catajo sarà aperto al pubblico. Questo edificio, con le sue 350 stanze, è stato costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi. Riconosciuto come la reggia dei Colli Euganei, il castello rappresenta un esempio di architettura storica nella zona. La visita permette di scoprire le caratteristiche di questa struttura monumentale.

Domenica 26 Aprile 2026. Il Castello del Catajo è un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la reggia dei Colli Euganei; fu costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi. Visiteremo l’edificio, costruito in soli tre anni, tra il 1570 e il 1573, insieme alle nostre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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