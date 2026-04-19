Un acceso scambio di opinioni riguarda i bilanci preventivi 2026 della sanità in Emilia-Romagna, con ripercussioni anche sulla città di Imola. Un rappresentante ha criticato l’Ausl, affermando che non basta indicare le coperture finanziarie per trasformare un disavanzo in un risultato positivo. La discussione si concentra sulla gestione economica del settore sanitario e sulle strategie adottate per affrontare le squilibrio di bilancio.

Non basta indicare le coperture per trasformare un disavanzo in un risultato positivo. È su questo punto che si accende il confronto politico sui bilanci preventivi 2026 della sanità emiliano-romagnola, con riflessi diretti anche su Imola. A intervenire è la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, che mette in discussione la lettura dei conti proposta dalla Giunta del presidente Michele de Pascale. A livello complessivo, le Ausl emiliano-romagnole chiudono i preventivi 2026 con un rosso di circa 944 milioni di euro, in linea con il disavanzo dello scorso anno (quasi 985 milioni). Numeri che, secondo Castaldini, non...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castaldini attacca: "Ausl, così non va"

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