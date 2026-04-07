Ausl rassicura | Nessuna interruzione delle cure al Bellaria Ma Evangelisti attacca

L’Azienda USL di Bologna ha confermato che non ci sono interruzioni nei percorsi di cura presso il reparto di Neurologia dell’ospedale Bellaria, assicurando che nessun paziente è stato privato del neurologo di riferimento. La comunicazione arriva dopo alcune polemiche sollevate nelle ultime ore riguardo alla gestione del reparto. Nel frattempo, un rappresentante ha criticato pubblicamente la situazione, sottolineando tensioni all’interno del settore.

Scontro politico-sanitario sul reparto di Neurologia: l’Ausl parla di continuità assistenziale, Fratelli d’Italia denuncia rischi per i pazienti Nessuna interruzione dei percorsi di cura e nessun paziente lasciato senza neurologo di riferimento. È il messaggio che l’Azienda USL di Bologna ha voluto chiarire dopo le polemiche sollevate nelle ultime ore sul reparto di Neurologia dell’ospedale Bellaria. La presa di posizione arriva in risposta all’interrogazione presentata in Regione dalla consigliera di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti, che ha denunciato possibili criticità legate al turnover del personale medico. L’Azienda sanitaria bolognese ha parlato apertamente di “messaggio chiaro e rassicurante” rivolto ai pazienti e alle famiglie, sottolineando come non ci sia alcun rischio di interruzione delle cure. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Niscemi, 137 edifici verso l’abbattimento. Ma il sindaco rassicura: “La città resta qui, nessuna new town” Leggi anche: Si intrufolano nel Ser.D di Pozzuoli e vandalizzano gli uffici. Vanni: “Nessuna interruzione al servizio”