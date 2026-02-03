Sarno rapina finisce in tragedia | salumiere reagisce a rapina e viene ucciso a coltellate

Una rapina finisce in tragedia a Sarno. Intorno a mezzanotte, un uomo armato di coltello entra in una salumeria della zona Cappella Vecchia, proprio mentre il negozio si stava per chiudere. Il salumiere, tentato di reagire, si scontra con il rapinatore e viene colpito a morte con diverse coltellate. La scena si è conclusa con il ladro che è fuggito, lasciando dietro di sé una scena di sangue e dolore. La polizia sta cercando di identificare e catturare il rapinatore.

Tragedia nella notte a Sarno, in provincia di Salerno. Intorno alla mezzanotte di oggi, 3 febbraio, un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione in una salumeria della zona Cappella Vecchia, proprio mentre il negozio stava per chiudere. All'interno si trovava solo il titolare, Gaetano Russo, 61 anni, impegnato nelle ultime pulizie prima di rientrare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. In strada non c'era nessuno e tutti gli altri esercizi commerciali avevano già abbassato le saracinesche: una situazione che il malvivente avrebbe scelto per entrare in azione. Secondo quanto ricostruito, Russo ha tentato di reagire e di allontanare il rapinatore, un 34enne del posto, ma è stato colpito da diverse coltellate, alcune delle quali mortali.

