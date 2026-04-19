Caso Spada l’indagine si allarga | nuovi interrogatori per incrociare le versioni

Da forlitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sulla vicenda che ha coinvolto le ambulanze della Croce Rossa di Forlì si stanno ampliando, con nuovi interrogatori in programma. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze per confrontare le versioni fornite dai testimoni e dai coinvolti. Le verifiche si concentrano sulla ricostruzione dei fatti e sull’analisi di eventuali responsabilità legali legate ai decessi avvenuti durante le emergenze.

Le indagini sulla tragica vicenda dei decessi avvenuti a bordo delle ambulanze della Croce Rossa di Forlì entrano in una fase cruciale. I Carabinieri, sotto la direzione della Procura, daranno il via a una nuova serie di audizioni per approfondire i contorni del caso che ha portato all'arresto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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