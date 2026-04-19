Caso Spada l’indagine si allarga | nuovi interrogatori per incrociare le versioni

Le indagini sulla vicenda che ha coinvolto le ambulanze della Croce Rossa di Forlì si stanno ampliando, con nuovi interrogatori in programma. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze per confrontare le versioni fornite dai testimoni e dai coinvolti. Le verifiche si concentrano sulla ricostruzione dei fatti e sull’analisi di eventuali responsabilità legali legate ai decessi avvenuti durante le emergenze.

Le indagini sulla tragica vicenda dei decessi avvenuti a bordo delle ambulanze della Croce Rossa di Forlì entrano in una fase cruciale. I Carabinieri, sotto la direzione della Procura, daranno il via a una nuova serie di audizioni per approfondire i contorni del caso che ha portato all'arresto.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Osteopata accusato di abusi sessuali. L’indagine si allarga: altre denunceMontecatini Terme, 24 marzo 2026 – Altre ragazze avrebbero denunciato di aver subito gli stessi abusi sessuali quando si recavano nello studio... Morte del piccolo Domenico, l’indagine su sanitari e medici si allargaL’atroce calvario di Domenico si è concluso nella prima mattina di sabato 21 febbraio, quando il suo cuore ha cessato di battere all’Ospedale Monaldi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Anziani morti in ambulanza: chi è Luca Spada, arrestato con l'accusa di omicidio volontario; Caso Spada, il sospetto degli inquirenti: Cercò di nascondere il decesso di una vittima; Morti in ambulanza, nuove intercettazioni: 'È vecchia, può morire'; Il caso Spada a Le Iene, la testimone chiave: Troppi morti e quella siringa trovata nella sua divisa. Un manipolatore. Luca Spada: il caso a Le Iene | Cos’è successo: il (presunto) sistema per fare soldi sui morti in ambulanzaLuca Spada, il caso a Le Iene: l'autista di ambulanze è accusato di aver ucciso volontariamente almeno sei pazienti ... ilsussidiario.net Caso Luca Spada, la Croce Rossa respinge le ombre sulla gestione: Mai ricevuti sospetti da volontari o dipendentiRiguardo il 27enne accusato di omicidio continuato aggravato di anziani mentre venivano trasportati in ambulanza, è pronta la tutela legale contro le notizie infondate del Comitato della Croce Rossa d ... ilrestodelcarlino.it Luca Spada, il caso del "killer delle ambulanze": «Ecco come ha ucciso numerosi anziani» LINK AL PRIMO COMMENTO facebook Forlì, morti in ambulanza. Le ricerche online di Luca Spada sul caso Amato: “Sognare di uccidere” x.com