Morte del piccolo Domenico l’indagine su sanitari e medici si allarga

Domenico, un bambino di sei anni, è morto all’Ospedale Monaldi di Napoli nella notte tra venerdì e sabato, dopo un lungo ricovero. Le autorità hanno aperto un’indagine per verificare eventuali responsabilità dei medici e del personale sanitario coinvolto nel suo trattamento. La famiglia chiede chiarezza e farà luce sui dettagli che hanno portato alla tragica fine del piccolo. La procura ha già avviato le verifiche sulle cure ricevute.

L'atroce calvario di Domenico si è concluso nella prima mattina di sabato 21 febbraio, quando il suo cuore ha cessato di battere all'Ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino era diventato il simbolo di una vicenda drammatica che aveva scosso l'Italia intera: vittima di un errore nel trapianto che avrebbe dovuto salvargli la vita, aveva ricevuto il 23 dicembre 2025 un organo danneggiato durante il trasporto, compromesso dal ghiaccio secco. A confermare per primo la morte del piccolo è stato il legale della famiglia, come riportato da La Repubblica: "Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È finita.

