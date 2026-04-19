Caso plusvalenze con la Juve | la Procura di Modena archivia l’indagine sul Sassuolo

La Procura di Modena ha deciso di archiviare l’indagine riguardante le plusvalenze legate al club Sassuolo, che coinvolgeva anche la società Juventus. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda le accuse di pratiche contabili sospette relative alle transazioni effettuate tra le due squadre. L’indagine, iniziata alcuni mesi fa, si concentrava sulle modalità di valorizzazione dei giocatori e sui movimenti di mercato tra le società.

Caso plusvalenze con la Juve, la Procura di Modena archivia l’indagine sul Sassuolo. Esclusi rilievi penali e possibili rischi per la società neroverdi. La Procura di Modena ha messo definitivamente la parola fine all’indagine che vedeva coinvolto il Sassuolo nell’ambito del cosiddetto caso plusvalenze. Come emerge dai documenti relativi al bilancio al 31 dicembre 2025 del club neroverde, la vicenda giudiziaria si è conclusa senza alcuna conseguenza per la società emiliana o per i suoi vertici dirigenziali. Lo riporta Calcio&Finanza. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nello specifico, la nota integrativa del bilancio chiarisce l’iter che ha portato alla chiusura del fascicolo: « Con riferimento al procedimento penale n.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caso plusvalenze con la Juve: la Procura di Modena archivia l’indagine sul Sassuolo Notizie correlate Sassuolo, indagine plusvalenze archiviata: la Procura chiude il caso con la JuventusPalestra Inter, pista calda: i nerazzurri ci provano, ma l’operazione presenta diversi ostacoli! Cosa può succedere Bastoni guarda al Barcellona:... Al vaglio le chat di Patrizia Nettis: la Procura di Brindisi non archivia il caso della giornalista morta impiccataSulla strana morte di Patrizia Nettis, archiviata in un primo momento come suicidio, i magistrati brindisini vogliono vederci chiaro. Panoramica sull’argomento Caso plusvalenze, niente rilievi per il Sassuolo: la Procura archivia l’indagine legata alla Juventus. I dettagli quiCaso plusvalenze, niente rilievi per il Sassuolo: la Procura archivia l’indagine legata alla Juventus. I dettagli qui ... calcionews24.com Sassuolo, la Procura archivia l’indagine per il caso plusvalenze con la JuventusArchiviata l’indagine della Procura di Modena: esclusi rilievi penali e rischi per la società e i suoi vertici. calcioefinanza.it