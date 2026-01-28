La Procura di Brindisi sta analizzando le chat di Patrizia Nettis, la giornalista trovata impiccata nella sua casa. Inizialmente si era parlato di suicidio, ma ora i magistrati vogliono fare chiarezza e non escludono nessuna ipotesi. La famiglia e gli investigatori continuano a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Sulla strana morte di Patrizia Nettis, archiviata in un primo momento come suicidio, i magistrati brindisini vogliono vederci chiaro. Nessuna archiviazione, dovranno invece essere fatti ulteriori accertamenti tecnici sui cellulari della vittima e di altre persone coinvolte nella morte della 41enne giornalista pugliese, trovata impiccata nell’appartamento in cui viveva a Fasano, i il 29 giugno del 2023. Lo ha disposto il gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, che ha respinto la richiesta della procura di Brindisi di archiviare il caso. L’ordinanza giunge a quasi dodici mesi dall’udienza che aveva discusso l’istanza della procura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Al vaglio le chat di Patrizia Nettis: la Procura di Brindisi non archivia il caso della giornalista morta impiccata

Approfondimenti su Patrizia Nettis

Sono state riaperte le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista di Fasano trovata morta nella sua casa lo scorso giugno.

Nuovi accertamenti sono stati avviati sulle cause della morte di Patrizia Nettis, la giornalista trovata senza vita nel suo appartamento di Fasano lo scorso 29 giugno.

Ultime notizie su Patrizia Nettis

Le indagini sulla morte della giornalista pugliese Patrizia Nettis non devono essere archiviate, anzi devono continuare per approfondire alcuni aspetti tecnici. Ne è convinta la gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, che ha deciso di accogliere l'opposizione d - facebook.com facebook

Patrizia Nettis, riaperte le indagini sulla giornalista trovata impiccata a Fasano: perizia sui cellulari di un imprenditore e del sindaco x.com