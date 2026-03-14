Venerdì sera, su Rete4, la trasmissione “Quarto Grado” ha approfondito il caso di Alberto Stasi, dedicando molto tempo alle analisi sui computer di Chiara e Alberto. Sono stati mostrati i contenuti digitali e i dati estratti dai dispositivi utilizzati dai due. La trasmissione ha illustrato le principali evidenze emerse dagli approfondimenti tecnici svolti sui computer coinvolti nel procedimento.

Venerdì sera, la trasmissione di approfondimento giornalistico “Quarto Grado”, in onda su Rete4, ha dedicato ampio spazio al caso di Alberto Stasi. La vicenda, tra le più complesse e discusse della cronaca giudiziaria italiana degli ultimi vent'anni, riguarda l'omicidio di Chiara Poggi, giovane studentessa di Garlasco, scomparsa tragicamente nel 2007. Ospiti della puntata sono stati due periti informatici che hanno seguito il procedimento dall'interno: Roberto Porta e Daniele Occhetti. La loro testimonianza ha permesso di fare luce su alcuni punti tecnici che caratterizzarono anni fa le indagini e la successiva assoluzione di Stasi, in particolare sugli aspetti digitali legati ai dispositivi della giovane e alle attività di scrittura della tesi universitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, cambia tutto? Cosa emerge dai pc di Chiara e Alberto

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