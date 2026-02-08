Né bus né treni Varenna si sente esclusa Botta e risposta tra sindaco e Trenord

Varenna si ritrova isolata, senza treni né autobus in vista delle Olimpiadi. La decisione di sospendere temporaneamente alcune fermate nelle stazioni minori dell’Alto Lario ha scatenato proteste e un botta e risposta tra il sindaco e Trenord. La città si sente tagliata fuori dai collegamenti principali e si aspetta risposte chiare sui tempi di riattivazione dei servizi.

VARENNA (Lecco) Senza treni e senza bus. Per poter potenziare i collegamenti ferroviari veloci tra Milano, Lecco e la Valtellina durante le Olimpiadi, parte delle fermate dei treni nelle stazioni minori dell’Alto Lario sono state temporaneamente sospese. A Varenna ad esempio, la Piccola perla del Lario: al posto dei treni fermano però bus navetta. Per mancanza di spazi di manovra adeguati e questione di sensi unici e divieti, fanno tuttavia tappa a Varenna solo i pullman da Lecco per Colico e non viceversa. Significa che pendolari e turisti che arrivano da nord e vogliono andare a Varenna, piuttosto che quanti da Varenna sono diretti verso Lecco, devono fare un tetris tra treni e bus a salire e scendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

