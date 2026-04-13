Scarpinato rivuole l' abuso d' ufficio e lo scioglimento dell' Antimafia
Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo ora senatore del Movimento 5 Stelle, ha richiesto lo scioglimento della Commissione antimafia. Recentemente ha anche vinto una causa per diffamazione contro il direttore dell’Unità, con una richiesta di risarcimento superiore ai 100mila euro. La sua posizione si concentra sulla rivendicazione dell’abuso d’ufficio, chiedendo di eliminare l’organo di controllo antimafia.
«La Commissione antimafia va sciolta». Parola di Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo ed ora senatore del Movimento 5 Stelle, peraltro fresco vincitore di una maxi querela per diffamazione da oltre 100mila euro contro Piero Sansonetti, direttore dell'Unità. Il motivo dello scioglimento? La Commissione presieduta da Chiara Colosimo (Fratelli d'Italia) è espressione della maggioranza di centrodestra che fin dall'inizio del suo insediamento avrebbe remato contro il buon funzionamento della giustizia, mettendo ostacoli di ogni genere. C'è, ovviamente, qualcosa di molto paradossale - per non dire grottesco - nel pensiero di Scarpinato, affidato ieri ad un lungo editoriale sul Fatto.🔗 Leggi su Iltempo.it
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