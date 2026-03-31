SERIE C Casertana-Sorrento 2-0 Falchetti a -1 dal terzo posto tra grandine e black out al Pinto

Nella partita tra Casertana e Sorrento, giocata al Pinto, i padroni di casa hanno vinto 2-0. Durante l'incontro si sono verificati episodi di grandine e un blackout elettrico che ha causato un maxi recupero. Alla fine, i tre punti sono andati alla Casertana, che si trova a un punto dal terzo posto. La gara è durata circa due minuti di lettura.

Tempo di lettura: 2 minuti Tra grandine, black out elettrico e maxi recupero succede di tutto tra Casertana e Sorrento, ma alla fine a gioire sono i Falchetti (2-0) che conquistano 3 punti fondamentali per tenere accesa la speranza di agguantare il terzo posto. Partono meglio i rossoneri che in avvio sfiorano in un paio di occasioni il vantaggio, ma al 9? la Casertana fa centro con Butic (assist di Casarotto) che non sbaglia davanti a Del Sorbo capitalizzando una classica ripartenza. La gara resta bella ed avvincente con qualche buona opportunità su entrambi i fronti, ma nella ripresa sul Pinto inizia a venire giù il diluvio ed in campo per le due squadre diventa tutto più difficile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Casertana-Sorrento 2-0, Falchetti a -1 dal terzo posto tra grandine e black out al Pinto Articoli correlati Grandine, blackout e tre punti: la Casertana accende il Pinto e spegne il SorrentoTra maltempo e stop forzati, i falchetti di Coppitelli vincono il derby grazie a Butic e Bentivegna e tornano a ridosso del terzo posto con una prova... Leggi anche: Casertana tra stadio e campo: inviato il progetto per il nuovo Pinto, i falchetti puntano ai playoff Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Bomba d'acqua, blackout e gol al 110': la notte surreale di Casertana-Sorrento; Un rigore al 101' riapre il girone B: l'Ascoli beffa l'Arezzo e va a -2. Vince la Casertana; Casertana - Sorrento (2-0) Serie C 2025; Pronostici Casertana-Sorrento: Statistiche, Dove in TV 30.03.2026 Serie C. Diretta Casertana Sorrento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Pinto per la trentaquattresima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.Diretta Casertana Sorrento streaming video tv: quote e probabili formazioni dal Pinto per il trentaquattresimo turno della Serie C stagione 2025/2026 (girone C) ... ilsussidiario.net La partita tra Casertana e Sorrento è stata momentaneamente sospesa al 79’ minuto a causa di una forte grandinata. A inizio secondo tempo l’intensità della pioggia era notevolmente aumentata, costringendo l’arbitro a mandare negli spogliatoi i giocatori qua - facebook.com facebook #SerieC gr.C Casertana-Sorrento 2-0 league table (top5) 1 Benevento 77 2 Catania 68 3 Cosenza 60 4 Salernitana 60 5 Casertana 59 #calcio #football x.com