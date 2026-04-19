A Caserta, le autorità stanno indagando su un presunto episodio di corruzione legato alla lista antimafia, in cui sarebbero stati coinvolti circa 15 mila euro. L’indagine si concentra sui rapporti tra il settore degli appalti pubblici e le attività della criminalità organizzata, con particolare attenzione a possibili connessioni tra i vertici della sicurezza e i soggetti coinvolti. Le verifiche sono in corso per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.

Un presunto tentativo di corruzione che tocca i vertici della sicurezza a Caserta ha messo sotto la lente d’ingrandimento le dinamiche tra il mondo degli appalti e i legami con la criminalità organizzata. Al centro dell’inchiesta, il nipote di Tullio Iorio e Salvatore Iorio è accusato di aver versato 15 mila euro a un poliziotto della questura casertana per ottenere informazioni riservate riguardanti la lista antimafia. Le indagini delineano un quadro complesso in cui le cifre dei flussi finanziari sembrano riflettere l’ampiezza del potere economico in gioco. Il giovane coinvolto, accusato anche di legami con la camorra, avrebbe infatti gestito un volume di affari pari a 2 milioni di euro attraverso una serie di appalti vinti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta, corruzione per la lista antimafia: 15mila euro e affari milionari

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