Scandalo a Caserta | mazzette per falsificare la White List Antimafia

Un’indagine condotta dal tribunale di Aversa Napoli Nord ha portato alla luce un sistema di corruzione nella provincia di Caserta, legato alla manipolazione delle graduatorie della White List Antimafia della prefettura locale. Le autorità hanno sequestrato documenti e ascoltato testimoni nell’ambito di un’indagine che coinvolge presunte tangenti e pratiche illecite finalizzate a falsificare l’elenco ufficiale. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della magistratura.

Un sistema di corruzione volto a manipolare le graduatorie della White List Antimafia della prefettura di Caserta è emerso dalle indagini condotte dal tribunale di Aversa Napoli Nord. Le carte dell’ordinanza rivelano un meccanismo in cui mazzette e favori sono stati utilizzati per garantire l’accesso agli appalti pubblici, con due arresti già eseguiti in carcere che aprono uno scenario preoccupante sulla regolarità delle liste antimafia del territorio. Il meccanismo delle bustarelle tra imprese e forze dell’ordine. L’inchiesta mette in luce una dinamica torbida che vede coinvolti professionisti e agenti dello Stato nel tentativo di alterare i controlli amministrativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo a Caserta: mazzette per falsificare la White List Antimafia Notizie correlate Mazzette per evitare le interdittive antimafia a Caserta, poliziotto e commercialista in carcereSfocia in due arresti una indagine sulle "White list" antimafia: un poliziotto e un commercialista avrebbero chiesto denaro agli imprenditori per... White list antimafia, Consiglio di Stato conferma stop: respinto ricorso di società edile casertanaIl padre dell’amministratore unico, già direttore tecnico della società fino al 2019, risultava indagato per associazione di tipo mafioso La... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mazzette per la White List: arrestati poliziotto e commercialista; Caserta, mazzette per la white list: arrestati poliziotto e commercialista; ULTIM'ORA. Mazzette per aggirare le interdittive antimafia: in carcere ispettore dell'Antimafia e commercialista; CASERTA. Mazzette per bypassare interdittive antimafia: arrestato un poliziotto. Mazzette per la White List: arrestati poliziotto e commercialistaScandalo mazette per la White List a Caserta: arrestati un poliziotto e un commercialista per tangenti sulle certificazioni antimafia. stylo24.it Caserta, tangenti per la «White List»: in carcere ispettore dell’Antimafia e un commercialistaAversa – Un terremoto giudiziario scuote la provincia di Caserta proprio nel cuore degli uffici che dovrebbero garantire la legalità e la trasparenza delle ... cronachedellacampania.it IL BLITZ | #Tangenti da 15mila euro per entrare nella #WhiteList #antimafia: arrestati un ispettore di #Polizia e un #commercialista - facebook.com facebook