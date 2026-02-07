Morro Reatino in festa | Guendalina vince 15mila euro a Affari Tuoi e realizza un sogno
Morro Reatino si riempie di gioia dopo la grande vincita di Guendalina Bianchetti a “Affari Tuoi”. La giovane del paese ha portato a casa 15mila euro, realizzando un sogno e lasciando tutti senza parole. La comunità si è radunata in piazza per festeggiare, mentre lei si gode il momento di felicità.
Guendalina Bianchetti, una giovane donna originaria di Morro Reatino, ha vissuto ieri sera un’emozione indimenticabile portando a casa una vincita di quindicimila euro nel celebre programma televisivo “Affari Tuoi”. La sua partecipazione, andata in onda nella puntata di ieri, 7 febbraio 2026, ha regalato un momento di orgoglio e di visibilità al piccolo comune reatino, e ha dimostrato come anche le storie più semplici possano trasformarsi in un’esperienza straordinaria sotto i riflettori della televisione nazionale. La vicenda di Guendalina si è dipanata come spesso accade nel format di “Affari Tuoi”, un gioco basato sull’abilità di scegliere il pacco giusto, quello contenente la somma più alta.🔗 Leggi su Ameve.eu
