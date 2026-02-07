Morro Reatino in festa | Guendalina vince 15mila euro a Affari Tuoi e realizza un sogno

Morro Reatino si riempie di gioia dopo la grande vincita di Guendalina Bianchetti a “Affari Tuoi”. La giovane del paese ha portato a casa 15mila euro, realizzando un sogno e lasciando tutti senza parole. La comunità si è radunata in piazza per festeggiare, mentre lei si gode il momento di felicità.

Guendalina Bianchetti, una giovane donna originaria di Morro Reatino, ha vissuto ieri sera un’emozione indimenticabile portando a casa una vincita di quindicimila euro nel celebre programma televisivo “Affari Tuoi”. La sua partecipazione, andata in onda nella puntata di ieri, 7 febbraio 2026, ha regalato un momento di orgoglio e di visibilità al piccolo comune reatino, e ha dimostrato come anche le storie più semplici possano trasformarsi in un’esperienza straordinaria sotto i riflettori della televisione nazionale. La vicenda di Guendalina si è dipanata come spesso accade nel format di “Affari Tuoi”, un gioco basato sull’abilità di scegliere il pacco giusto, quello contenente la somma più alta.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Morro Reatino Vincita La trentina Riccarda Voltolini vince 50mila euro ad Affari Tuoi Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Morro Reatino Vincita Rieti, gli appuntamenti di Ferragosto in città e in tutto il ReatinoRIETI-Gli appuntamenti di Ferragosto e del fine settimana in tutto il Reatino. Medioevo in festa a Roccantica, con la rievocazione storica dell’anno domini 1059, quando nella Roca de Antiquo, i ... ilmessaggero.it PRESEPE VIVENTE NEL BORGO ANTICO DI MORRO REATINO. LA TRADIZIONE CONFERMA UNA GRANDE PARTECIPAZIONE facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.