Da fine giugno hanno preso il via i lavori nelle case di comunità, strutture fondamentali per la sanità territoriale. La riqualificazione di queste strutture mira a migliorare l’assistenza locale, in risposta alle criticità e ai ritardi che da tempo coinvolgono il settore. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente su come siano gestiti i servizi sanitari nelle diverse aree del paese.

La sanità territoriale torna al centro del dibattito pubblico, soprattutto per una fascia di popolazione che più di altre ne avverte criticità e ritardi. È da qui che nasce l’interesse della Cna area sociale, in particolare dei pensionati, verso modelli assistenziali più vicini ai cittadini e capaci di rispondere con tempestività ai bisogni quotidiani di cura. Questo lo scopo con cui ieri si è tenuto l’incontro ‘Sanità. Confronto e proposte. Case di comunità: a che punto siamo?’, promosso dalla Cna Pensionati di Fermo con il sostegno della Camera di Commercio delle Marche e Confidi Unico. Ospite, l’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro, chiamato a fare il punto sullo stato delle Case di Comunità e sulle principali criticità del sistema sanitario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Case di comunità: lavori dal 30 giugno"

Case di comunità a Mortara e Garlasco, altri due mesi di lavori: saranno pronte a giugno

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