Lavori terzo valico | senso unico alternato in via 30 giugno 1960

A partire dalle 21 di mercoledì 28 gennaio, in via 30 giugno 1960, tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, sarà istituito un senso unico alternato. L’intervento, finalizzato ai lavori del Terzo Valico, interesserà temporaneamente la viabilità locale, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti durante le operazioni.

