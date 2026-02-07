Pnrr Case di comunità | 106 i cantieri aperti in Puglia A giugno 114 già attive

In Puglia sono aperti 106 cantieri su 121 Case di comunità previste dal Pnrr. La Regione annuncia che entro giugno 114 di queste strutture saranno già attive. I lavori continuano a ritmo sostenuto, con l’obiettivo di portare servizi sanitari più vicini alle persone.

Su 121 Case di comunità previste dal Pnrr sanità della Puglia, 106 cantieri sono già avviati (l'87,6% del totale) ed entro giugno la stima della Regione è di chiudere e attivare 114 strutture, raggiungendo così il target del 94%. È quanto emerge da una prima analisi dello stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma ieri il governatore Antonio Decaro ha disposto la creazione di una task force per il monitoraggio. Il gruppo di lavoro sarà composto da tecnici dell’Asset che, in collaborazione con il dipartimento Salute, si occuperanno della verifica dello stato di avanzamento dei lavori di ciascuna delle 121 Case di comunità e dei 38 Ospedali di comunità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

