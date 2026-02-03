Piano casa regionale a Parma 38 alloggi a canone calmierato | via alle candidature

Parma apre le candidature per i 38 alloggi a canone calmierato. La città si prepara a rinnovare il patrimonio di edilizia sociale. Gli interessati possono già presentare le domande per ottenere una casa ristrutturata e più accessibile.

Parma potrà contare su 38 alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) che, una volta ristrutturati, saranno destinati all’affitto a canone calmierato. È uno dei dati che emergono dal secondo capitolo del Piano casa della Regione Emilia-Romagna, che ora entra nella fase rivolta direttamente ai.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Piano casa regionale

Il 15 dicembre sarà aperto il bando speciale ERS 2025 per l’assegnazione di 49 alloggi di edilizia sociale a prezzo calmierato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Piano casa regionale

Argomenti discussi: Il Piano Casa del Veneto: 50 milioni da investire per giovani, coppie e caregiver; Salva Casa in Emilia Romagna: le norme regionali di recepimento; Norme in materia di edilizia residenziale pubblica – piano regionale Generazione Casa. La Segreteria Sinafi Veneto – Trentino A.A. chiede un incontro al Presidente della Regione Veneto.; Cambio di destinazione d’uso e monetizzazione degli standard urbanistici negli interventi Piano Casa.

Piano Casa, sindacati al tavolo regionale: Servono risorse immediate per case popolari e affittiL’auspicio è che il tavolo venga riconvocato al più presto: il lavoro da fare è enorme, ma si registra finalmente una presa d’atto dell’urgenza di intervenire sul tema della casa, e in particolare su ... telenord.it

Il «Piano Casa» del Veneto: 50 milioni da investire per giovani, coppie e caregiverIl presidente della Regione, Alberto Stefani, ha spiegato il nuovo piano regionale che prevede la revisione della legge 39/2017 che ruota attorno al recupero di circa 8.800 alloggi popolari attualment ... ilsole24ore.com

Piano casa, numeri mai visti prima! In questi anni abbiamo recuperato e assegnato oltre 1000 alloggi pubblici, affiancando ai tradizionali bandi ERP un forte investimento nel social housing Siamo a disposizione del presidente Stefani per raccontare la nostra x.com

L'Alleanza Municipalista chiede un Piano Casa Nazionale per affrontare la crisi abitativa. Le proposte includono il recupero di immobili pubblici e la costruzione di nuove abitazioni a costi accessibili Leggi tutto - facebook.com facebook