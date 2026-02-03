Piano casa pronti 23 alloggi da ristrutturare | affitti a canone calmierato per i cittadini

La Regione ha annunciato un nuovo bando per ristrutturare 23 alloggi pubblici vuoti. L’obiettivo è assegnarli rapidamente a lavoratori con redditi medio-bassi, offrendo affitti a canone calmierato. In questo modo si vuole risolvere il problema delle case sfitte e aiutare le famiglie in difficoltà a trovare una sistemazione stabile.

“Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratori a reddito medio-basso: questo è il primo obiettivo della Regione che, con questo bando, avrà uno strumento utile a orientare le risorse regionali, che saranno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Piano Casa Casa, via al bando regionale: 8 alloggi pubblici da ristrutturare e assegnare a canone calmierato La Regione ha aperto un bando per ristrutturare e assegnare otto alloggi pubblici in via di abbandono. Piano casa regionale, a Parma 38 alloggi a canone calmierato: via alle candidature Parma apre le candidature per i 38 alloggi a canone calmierato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piano Casa Piano Casa, la mossa del Comune. Pronti 20 milioni per acquistare immobili vuoti dagli enti pubbliciLo scorso 9 ottobre, facendo il punto della situazione sul Piano Casa del Comune, l’assessore Emmanuel Conte l’aveva annunciata come la nostra prossima mossa: metteremo risorse per capire se a Milano ... ilgiorno.it Piano Casa: Brancaccio (Ance), pronti al confronto per governance forte(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - 'Di fronte a uno scenario globale incerto e vulnerabile dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza, a partire dal modello Pnrr, per sostenere la crescita ... borsaitaliana.it Piano casa, numeri mai visti prima! In questi anni abbiamo recuperato e assegnato oltre 1000 alloggi pubblici, affiancando ai tradizionali bandi ERP un forte investimento nel social housing Siamo a disposizione del presidente Stefani per raccontare la nostra x.com L'Alleanza Municipalista chiede un Piano Casa Nazionale per affrontare la crisi abitativa. Le proposte includono il recupero di immobili pubblici e la costruzione di nuove abitazioni a costi accessibili Leggi tutto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.