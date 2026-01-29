I servizi sul territorio ’Sanità di prossimità’ Il Comune si propone

Il Comune annuncia un nuovo piano per rafforzare i servizi sanitari locali. L’obiettivo è rendere la sanità più accessibile e vicina ai cittadini delle zone interne, riducendo le distanze e migliorando l’offerta di cure. La proposta punta a rispondere meglio alle esigenze delle comunità e a favorire un sistema più efficiente, anche in aree meno servite.

Una sanità più vicina ai cittadini, capace di rispondere ai bisogni delle aree interne e di ridurre le distanze, non solo geografiche, nell'accesso alle cure. È questo il tema al centro dell'iniziativa pubblica 'Sanità più vicina. Dalla terra del vino e dell'olio la proposta di una nuova sanità territoriale', in programma oggi alle 9.30 nella sala del consiglio comunale. L'incontro è promosso dallo Spi Cgil e vede Cinigiano proporsi come laboratorio di sanità di prossimità. Non a caso, si tratta della prima comunità delle aree interne della provincia a chiedere formalmente l'attivazione di una Casa di comunità 'spoke', una struttura territoriale collegata alla rete ospedaliera, considerata uno dei pilastri della riorganizzazione sociosanitaria regionale.

Il consiglio comunale di Sansepolcro ha approvato all’unanimità una mozione dedicata alla tutela dei diritti della Valtiberina e della città, evidenziando l’importanza di rafforzare i servizi di prossimità e la sanità locale.

In Val di Magra cresce la preoccupazione per il disegno di legge 85, che prevede un riordino del servizio sanitario regionale.

