Movida in via Conserva Borromeo | Servono spazi per tutti Orefice | Priorità a sicurezza e transitabilità

La movida di via Conserva, nel centro storico di Brindisi, torna a essere al centro di discussioni tra amministratori e rappresentanti del settore. Borromeo ha sottolineato l’esigenza di creare spazi accessibili a tutti, mentre Orefice ha evidenziato l’importanza di mantenere la sicurezza e la transitabilità della zona. La questione riguarda le occupazioni di suolo pubblico e la futura regolamentazione sui dehors.

Il tema delle occupazioni di suolo pubblico in via Conserva, una delle strade simbolo della movida del centro storico di Brindisi, torna al centro del confronto politico e amministrativo mentre è in corso la stesura del nuovo regolamento sui dehors.La questione è stata affrontata dal presidente.