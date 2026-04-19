Casalpusterlengo rissa tra giovani | serata finisce in ospedale

Nella notte tra venerdì e sabato, nel centro storico di Casalpusterlengo, due giovani di 23 e 24 anni sono stati coinvolti in una rissa che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’ospedalizzazione di uno di loro. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità stanno indagando sulle cause e sui dettagli dell’accaduto. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sui possibili responsabili o sulle conseguenze dell’alterco.

Tra il venerdì e il sabato notte, la tranquillità del centro storico di Casalpusterlengo è stata interrotta da un violento scontro fisico tra due giovani di 23 e 24 anni. L’episodio, avvenuto nel primo tratto di viale Cappuccini in prossimità della rotonda con Largo Casali, ha richiesto l’intervento dei soccorsi medici e la segnalazione ai Carabinieri di Codogno dopo che una serata tra amici era degenerata in una rissa. La dinamica si è innescata durante un incontro tra coetanei, originariamente destinato al semplice svago serale. Secondo quanto emerso dai resoconti sul posto, l’atmosfera è precipitata a causa di un diverbio verbale, probabilmente alimentato dal consumo di alcol, che ha portato i due ragazzi a passare dalle parole ai pugni in tempi brevissimi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casalpusterlengo, rissa tra giovani: serata finisce in ospedale Notizie correlate Rissa tra giovani in centro a Casalpusterlengo: volano sedie e tavoli, accoltellato un 20enne al toraceUna rissa è scoppiata nella notte di Pasqua nel centro di Casalpusterlengo (Lodi) tra almeno 5 giovani. Leggi anche: Rissa tra due gruppi: un giovane finisce in ospedale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fine settimana con puntuale rissa. Serata fra amici finisce a pugni. Devono intervenire i carabinieri; Rissa vicino a scuola a Voghera nel Pavese: due feriti, quattro denunce e tre minori nei guai; Ice Spice aggredita al McDonald’s | rissa e caos tra i tavoli. Rissa tra giovani in centro a Casalpusterlengo: volano sedie e tavoli, accoltellato un 20enne al toraceUna rissa è scoppiata nella notte di Pasqua nel centro di Casalpusterlengo (Lodi) tra almeno 5 giovani. Un 20enne è stato accoltellato a una gamba e al torace e ha rimediato la perforazione di un ... fanpage.it Fine settimana con puntuale rissa. Serata fra amici finisce a pugni. Devono intervenire i carabinieriCasalpusterlengo, un ventenne in ospedale per essere medicato. Messi in cantiere controlli straordinari con più pattuglie impegnate. . ilgiorno.it Casalpusterlengo, fanno esplodere un bancomat e i ragazzi della movida li filmano e li incoraggiano: l'amarezza del sindaco - facebook.com facebook Assalto al #bancomat a #Casalpusterlengo, nel Lodigiano. Nelle immagini l’esplosione e le urla dei cittadini. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com