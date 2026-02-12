Ralf Schumacher sposa il compagno arriva la reazione dell’ex moglie

Ralf Schumacher si è sposato con il suo compagno. La notizia ha fatto subito il giro del gossip e ora si aspetta la reazione della sua ex moglie. Per il momento, il pilota tedesco ha preferito non rilasciare commenti, ma l’evento ha già suscitato molte discussioni sui social.

Ralf Schumacher annuncia che a breve sposerà il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne. Non tarda ad arrivare la reazione dell'ex moglie. In queste ore a finire al centro dell'attenzione mediatica è stato Ralf Schumacher. L'ex pilota, fratello di Michael Schumacher, con un post sui social ha annunciato che a breve sposerà il compagno Étienne Bousquet-Cassagne, col quale fa coppia fissa da diversi anni. Questo quanto si legge nel comunicato rilasciato dalla coppia: «Siamo lieti di confermare che Ralf Schumacher e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne convoleranno a nozze. Entrambi sono felicissimi delle tante congratulazioni ricevute.

