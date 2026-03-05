Nella notte di sabato, il tratto tra Firenze sud e Incisa sull’autostrada A1 resterà chiuso per il varo del viadotto Ribuio. La chiusura riguarda un intervento infrastrutturale programmato che interesserà la zona, mentre nel fine settimana si svolgeranno lavori che modificheranno la viabilità nella cintura fiorentina dell’autostrada. Nel frattempo, un incontro si è tenuto tra il presidente della regione e l’amministratore delegato di Aspi.

FIRENZE – Nel prossimo fine settimana la cintura fiorentina dell'autostrada A1 vedrà un importante intervento infrastrutturale, che comporterà significative modifiche alla viabilità. A ricordarlo, sottolineando l'importanza dell'opera per il potenziamento delle infrastrutture toscane, è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al termine di un incontro con l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Arrigo Giana. "Il sistema autostradale in Toscana è centrale nella modernizzazione delle infrastrutture", ha detto il presidente. "Ci muoviamo in stretta collaborazione con Autostrade per l'Italia, con la consapevolezza di offrire un servizio necessario e rendere sempre più moderno il sistema delle connessioni nella regione.

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa chiuso sabato notte per varo viadotto Ribuio. Giani incontra Ad di Aspi

Autostrada A1, terza corsia: nuovo viadotto Ribuio aperto dal prossimo fine settimana. Due notti tratto chiuso Firenze sud-Incisa (Foto)A partire dall'ultimo fine settimana di febbraio 2026, gli automobilisti in viaggio sull'Autostrada del Sole, nel tratto tra Incisa e Firenze Sud,

Autostrada A1: nel tratto Firenze sud-Incisa riaperto in anticipo primo pezzo del nuovo viadotto RibuioLe operazioni hanno visto impegnate nelle scorse ore 100 persone tra Autostrade per l'Italia, imprese e enti di soccorso, e oltre 40 mezzi tra

