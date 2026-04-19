Casa di nuovo a soqquadro | Ma non ritireremo la querela

Nella stessa abitazione si sono verificati due episodi di intrusione in pochi giorni, con la casa messa nuovamente a soqquadro. Non sono stati rubati oggetti di valore, e tutto ciò che si trovava all’interno, tra cui computer e apparecchi elettronici, è rimasto al suo posto. Nonostante le incursioni, il proprietario ha dichiarato che non ritirerà la querela.

Due intrusioni in pochi giorni, con la casa nuovamente messa a soqquadro, ma pare senza portare via nulla, lasciando al loro posto computer, apparecchi elettronici e altro ancora. Solo oggi, con il rientro dei proprietari dopo un periodo di vacanza da parenti, fuori regione, si potrà fare un inventario, cercando di capire cosa possa essere stato portato via. L’abitazione presa di mira è quella della famiglia di un giovane studente residente a Fosdondo di Correggio, che nelle scorse settimane è stato aggredito e seriamente ferito – la prognosi di guarigione finale è di almeno una quarantina di giorni – da un gruppo di giovani e giovanissimi, che farebbero parte di una "gang" che già altre volte risulta essersi messa in evidenza per atteggiamento di bullismo e di vera e propria violenza fisica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa di nuovo a soqquadro: "Ma non ritireremo la querela" Notizie correlate Trovato morto in casa a 88 anni a Lido di Dante. “La casa era a soqquadro”Ravenna, 19 marzo 2026 – E’ stato trovato morto, nel suo appartamento che era completamente al soqquadro: indagini in corso sul decesso di un uomo di... Leggi anche: Uomo precipita dall'ottavo piano e muore, la casa trovata a soqquadro: l'ipotesi di un omicidio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inaugurata la casa di comunità di Brugherio.; Valli Etrusche, martedì 14 aprile a Suvereto l’incontro sulla nuova Casa di Comunità che aprirà entro l’estate; Indiscrezioni dicono che la nuova casa di Rosalía potrebbe essere un triplex da 600mq con terrazze e piscina; Il primo anno nella nuova sede della Casa di Giorno per anziani di Novara. Casa di nuovo a soqquadro: Ma non ritireremo la querelaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Nasce Casa di..., nuovo progetto abitativo per le persone con disabilitàA Villarbasse si punta all'inclusione grazie all'impegno all'associazione Progetto Davide. Obiettivo: garantire una vita autonoma. In arrivo anche la portineria di paese ... rainews.it Tre documenti d’archivio di quattro secoli fa hanno permesso di individuare l’esatta posizione dell’unica casa acquistata dall’autore di Amleto - facebook.com facebook Nicolò abbandona definitivamente la Casa di #GFVIP. x.com