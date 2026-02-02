Uomo precipita dall' ottavo piano e muore la casa trovata a soqquadro | l' ipotesi di un omicidio

Gli investigatori stanno facendo passi avanti nel caso di Juan Carlos Ortiz Duarta, il 31enne colombiano trovato morto a Pioltello. La scena del suo appartamento, messa a soqquadro, ha portato gli inquirenti a sospettare un omicidio. Si cerca di capire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più grave.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Juan Carlos Ortiz Duarta non si sarebbe suicidato, come pure si era ipotizzato, ma sarebbe stato buttato giù. I carabinieri hanno fermato due persone Un uomo caduto dall'ottavo piano di un palazzo. E un enigma ancora da sciogliere. Potrebbero essere a una svolta le indagini sulla morte di Juan Carlos Ortiz Duarta, il 31enne colombiano che sabato 31 gennaio è stato trovato cadavere ai piedi di un palazzo di Pioltello, nel Milanese, dopo essere precipitato al suolo. L'uomo non si sarebbe suicidato, come pure si era ipotizzato, ma sarebbe stato buttato giù.🔗 Leggi su Today.it

Un uomo di 31 anni è stato trovato morto nel cortile di un palazzo a Pioltello, dopo essere precipitato dall'ottavo piano.

Una donna è morta dopo essere precipitata dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello.

Tragedia a Pioltello: uomo precipita dall’ottavo piano, due fermi per omicidioNuovo giallo a Pioltello: un presunto omicidio scuote il quartiere Satellite e mobilita le forze dell’ordine locali. La svolta nelle ultime ore dopo la morte del 31enne. notizie.it

Precipita dall’ottavo piano dopo una lite e muore, fermati 2 uomini a Pioltello: si indaga per omicidioDue uomini sono stati fermati per l'omicidio del 31enne che è stato trovato morto in un cortile di un palazzo a Pioltello (Milano), dopo essere precipitato ... fanpage.it

Un uomo colombiano di 31 anni è morto sabato sera a Pioltello, alle porte di Milano. I carabinieri hanno trovato tracce di una lite violenta nell’alloggio da cui l’uomo è precipitato #Milano #1febbraio2026 x.com

