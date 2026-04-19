Carta d’identità elettronica come attivarla senza impazzire

Per attivare la carta d’identità elettronica è necessario seguire alcuni passaggi specifici. La procedura prevede di recarsi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune, dove si può richiedere la nuova tessera. Dopo aver ricevuto l’avviso di disponibilità, bisogna prenotare un appuntamento e recarsi all’appuntamento con i documenti richiesti. La carta viene poi attivata direttamente presso l’ufficio o, in alcuni casi, tramite strumenti online.

La carta d’identità elettronica (CIE) è un vero e proprio documento d’identità. Come molti di voi sapranno, lo SPID è diventato a pagamento quindi, in tanti, si stanno interessando alla CIE come alternativa. Ma, come si attiva? Scopriamolo insieme. L’alternativa allo SPID si chiama CIE (carta d’identità elettronica), che è un vero e proprio documento di identità che consente non solo l’accertamento dell’identità di chi la possiede ma anche l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, sia in Italia che in Europa. La CIE in breve tempo sostituirà completamente la versione cartacea del documento di identità. Una volta in possesso della carta d’identità elettronica però, prima di poter usufruire dei suoi servizi è necessario attivarla.🔗 Leggi su Novella2000.it

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