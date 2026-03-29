A Vaiano, molti cittadini hanno manifestato insoddisfazione a causa dei ritardi negli appuntamenti per il rinnovo della carta d’identità elettronica. Le prenotazioni sono state programmate a distanza di settimane, creando disagi tra gli utenti. Nonostante le proteste, si è assicurato che nessuno resterà senza il documento. La situazione ha generato tensioni tra i cittadini coinvolti.

Appuntamenti a distanza di settimane, a Vaiano, per rinnovare la carta d’identità hanno portato tant cittadini a protestare. Dietro ai ritardi c’è una spiegazione ossia l’aumento delle richieste è legato a una scadenza nazionale precisa, dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide. "Riguardo ai tempi di attesa per il rilascio della carta d’identità elettronica – spiegano dal Comune di Vaiano – è importante chiarire che l’amministrazione ha scelto di organizzare il servizio in modo programmato, distribuendo gli appuntamenti nel tempp per garantire ai cittadini un accesso ordinato evitando code e disagi agli sportelli. A Vaiano risultano ancora oltre mille cittadini in possesso di carta di identità cartacea che si può sostituire con quella elettronica da sei mesi prima della scadenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carta identità elettronica. Segnalati ritardi e disagi: "Nessuno resterà senza"

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