Carrarese-Pescara 2-2 il Festival del gol non premia nessuno | cronaca tabellino e voti

La partita tra Carrarese e Pescara si è conclusa con un risultato di 2-2, in una sfida ricca di emozioni e occasioni mancate da entrambe le squadre. La formazione di casa è passata in vantaggio al 19', mentre il Pescara ha trovato il pareggio a pochi minuti dalla fine grazie a Bouah, dopo aver tentato una rimonta con le reti di Letizia e Acampora. La gara ha mostrato un andamento equilibrato e spettacolare.

Altra occasione sprecata per il Delfino. A Carrara è finita 2-2 una gara intensa e vibrante, con i padroni di casa avanti dopo 19' e poi in grado di pareggiare a un tiro di schioppo dal triplice fischio con Bouah dopo la remuntada intermedia biancazzurra firmata Letizia e Acampora. Un vero.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Pescara-Catanzaro 0-2, crisi senza fine per il Delfino: cronaca, tabellino e voti Cesena-Pescara 2-0, l'anticipo di B è bianconero: cronaca, tabellino e votiMinimo sforzo e massima resa per il Cesena che con una rete per tempo di prende l'anticipo di B e condanna al ko il Pescara. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie B. Carrarese-Pescara, equilibrio totale nei precedenti recenti; Carrarese - Pescara in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie B: pari tra Carrarese e Pescara, Delfino in zona retrocessione; Live Carrarese - Pescara - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 19/04/2026. Carrarese-Pescara 1-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Carrarese-Pescara del 19 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Serie B, 35ª giornata: Carrarese-Pescara finisce 2-2. Il Delfino continua a lottareFinisce in parità il match del 'Dei Marmi' fra Carrarese e Pescara. Un 2-2, quello fra i toscani e gli abruzzesi che smuove la classifica di entrambe senza però dare grandi scossoni. Le reti di ... m.tuttomercatoweb.com Pari tra Carrarese e Pescara Allo stadio "Dei Marmi" termina 2-2 facebook Pescara e Pineto: esame per due contro Carrarese e Arezzo x.com